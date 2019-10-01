Чтобы новая схема по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) заработала в Алтайском крае, требуются огромные средства (около четырёх миллиардов рублей), источник которых не известен. Такой вывод можно сделать из слов главы регионального министерства природных ресурсов Владимира Попрядухина, которого цитирует ИА «Банкфакс».

Барнаул, , 10:29 — REGNUM »Составляя данный документ, мы знали, какая перед нами поставлена цель. Но вместе с тем, у нас не было четкого понимания, за счет чего она будет реализована», — заявил чиновник. По его словам, в скором времени в России будет создан федеральный экологический оператор, который обобщит данные по всем регионам страны и сформирует единую схему обращения с ТКО.

Напомним, до января 2019 года в соответствии с федеральными законодательством, российские регионы должны были определиться с «мусорными» схемами и операторами, которые должны организовать мощности их сбору и переработке отходов. Однако потребители, по сути, никаких новшеств, кроме как увеличившегося тарифа, не ощутили. Последовали корректировки схемы.

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В августе 2019 года было заявлено, что более 50 нелегальных мусорных полигонов (не прошедших экологическую экспертизу и не включённых в государственный реестр) будут использоваться официально для хранения отходов в Алтайском крае.

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