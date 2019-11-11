Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM В Смольном завершают подготовку плана приватизации предприятий на 2020 год. Об этом сообщил глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самолеты авиакомпании «Россия» А/к «Россия»

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга планирует приватизировать долю города в авиакомпании «Россия».

"В настоящий момент ведутся переговоры не только с авиакомпанией «Россия», но и со всеми авиационными предприятиями, которые связаны с этим бизнесом», — сказал Калугин.

Сейчас КИО собирает все предложения, и на этой неделе проведет совещание, где окончательно сформирует пакет предложений для приватизации.

«Думаю, на следующей неделе будет более-менее понятно, что пойдет на подпись губернатору», — добавил чиновник.

Он воздержался от комментариев о возможности приватизации транспортных ГУПов вроде «Пассажиравтотранса», заметив, что до формирования пакета говорить об этом не стоит.

«Иначе предприятие узнает, дернется, пойдет увольняться, зачем?» — заметил Калугин.

Добавим, в авиакомпании «Россия» долю Петербурга оценивали почти в 2 млрд рублей. Калугин не стал называть выручку, которую Смольный рассчитывает получить по итогам 2020 года.

«Но счет идет не на миллионы. Мы хотим нормальный сделать план приватизации, потому что три года не было приватизации», — заявил чиновник.

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