Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года экспорт нефти из Казахстана составил 59,56 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает 11 ноября агентство «Казинформ».

На месторождении Тенгиз объем добычи нефти планируется увеличить на 12 млн тонн к 2023 году. Стоимость проекта оценивается в $36,7 млн. Кроме того, на месторождении Кашаган уровень добычи к 2027 году планируют нарастить до 500 тыс. баррелей в сутки.

На месторождении Карачаганак реализуется проект по сохранению текущего уровня добычи. Кроме того, реализуется ряд проектов в области геологоразведки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в Казахстане планируют добыть 90,5 млн тонн нефти, несмотря на технологическую остановку на некоторых месторождениях из-за капитального ремонта.

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