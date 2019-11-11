Сеул, , 11:46 — REGNUM Экспорт электромобилей из Южной Кореи вырос более чем в два раз по итогам января-октября 2019 года. Об этом 11 октября сообщает Yonhap со ссылкой на министерство промышленности страны и Корейскую ассоциацию международной торговли.

Сообщается, что такой рост связан с оживленным спросом на электрокары со стороны развитых рынков. По данным министерства промышленности Южной Кореи и Корейской ассоциации международной торговли, объем поставок электромобилей за рубеж в январе-октябре оценивается в 2,57 млрд долларов, что на 103,3% больше, чем годом ранее.

Октябрь стал 33 месяцем подряд, когда экспорт электромобилей в Южной Кореи увеличивался в годовом исчислении. Таким образом, в октябре 2019 года доля электромобилей составила 9,2% от общего объема экспорта автомобилей из Южной Кореи.

По словам экспертов, такое резкое увеличение экспорта электромобилей происходит в основном из-за постоянного роста спроса со стороны США и Евросоюза.

Напомним, по итогам октября 2019 года продажи импортных автомобилей в Южной Корее выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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