Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM Если у правительства действительно есть цель снизить уровень неравенства в стране, то первое же, что надо сделать — ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 11 ноября, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания министра экономического развития Максима Орешкина.

Ранее Орешкин заявил, что, несмотря на принимаемые правительством меры (повышение минимального уровня оплаты труда, повышение зарплат бюджетникам, поддержка многодетных семей), уровень неравенства в России остаётся высоким (хотя и не растёт, в отличие от ряда других развитых стран), и это является проблемой для экономического развития страны.

«Самый эффективный метод борьбы с экономическим расслоением — это введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Можно вспомнить, что группа «Битлз» на пике своей карьеры платила в бюджет Великобритании до 90%, а Депардье уехал из Франции в Россию потому, что ему надоело платить 75%.

Что касается упомянутых министром мер поддержки, то их эффективность сомнительна. До половины многодетных семей у нас живут за чертой бедности, и мизерные пособия не могут этого исправить. Зарплаты бюджетникам растут, но существует масса способов нивелировать этот рост — когда, к примеру, учителям при двойном повышении зарплаты вдвое повышают и ту нагрузку, что входит в их ставку.

Помимо введения прогрессивной налоговой шкалы, для снижения уровня неравенства нужно, разумеется, само развитие экономики. Однако есть большие сомнения в том, что экономический прорыв может быть реализован силами действующего правительства с его монетарным подходом и стремление хранить деньги на Западе», — отметил Алексей Третьяков.