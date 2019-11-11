Хабаровск, , 04:54 — REGNUM Почему в России всё меньше многодетных семей? Почему семейные пары всё чаще не хотят рожать вообще? На этот вопрос у многодетной мамы из Советской Гавани Хабаровского края Людмилы Лаптейкиной есть ответ: молодые люди прекрасно видят, как живёт большинство многодетных семей. В России, по словам мамы троих детей, многодетная семья — либо пожизненный раб банка, либо нищая и бездомная.

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«Что ни день, в средствах массовой информации государственные чиновники без устали рассказывают о беспрецедентных мерах поддержки многодетным семьям. Особенно много говорят о жилищных программах, говорят, что жильё стало доступно многодетным. Но если разобраться в этом вопросе — где и кому оно стало доступным?! Хорошо, что ваша редакция подняла этот вопрос. Может быть хоть с вашей помощью удастся донести до президента правду. Ведь президент каждый год говорит, что приняты все возможные меры для того, чтобы многодетные семьи были обеспечены жильём. Только вот получается, что глава государства говорит одно, а чиновники, ответственные за исполнение его поручений, банки делают совсем другое», — убеждена Людмила Лаптейкина.

История семьи Людмилы, в которой растут трое детей, похожа на истории многих других таких же семей из дальневосточной провинции.

Семью Людмила и её муж создали не в юном возрасте, ей было 30, мужу 32 года. Встать в очередь на получение жилья по программе «Молодой семье — доступное и комфортное жильё» они не смогли. Тогда и знать никто не мог, что в 2019 году в программу внесут изменения, согласно которым не важно будет, сколько ждать молодой семье своё жильё, главное, встать в очередь до 35 лет. Но тогда с наступлением «критического возраста» в 35 лет молодая семья вылетала из программы. Вот и Людмила с мужем в очередь по этой программе не встали, прекрасно понимая, что при том количестве очередников, которое есть в Советской Гавани, при том, что в маленьком городке совсем не строится жильё, ничего им не светит.

У семьи в 2015 году был стабильных доход, и муж, и Людмила хорошо зарабатывали. Решили взять ипотечный кредит в Сбербанке.

Людмила Лаптейкина «Обычная ипотека у нас 12% годовых, а для многодетных — 6%. Это, безусловно, очень хорошо, такая господдержка. Но только в том случае, если многодетная семья на 100% уверена в стабильности своего дохода. К тому же, наша семья убедилась в том, что пониженный процент — он далеко не для всех многодетных семей! А у нас в Советской Гавани, вообще на Дальнем Востоке, разве много людей могут быть уверены в том, что и завтра, и через год, и через пять лет будет и работа, и доход? Единицы таких людей. Ипотечный кредит мы взяли, под 12%, таковы были условия банка. Квартиру купили на вторичном рынке, жили, работали, в 2018 году у нас родился третий ребёнок. Но тут нашу семью «догнал» финансовый кризис. Образовалась задолженность перед банком. Банк поставил нас перед выбором: либо реструктуризация долга, либо суд, по решению которого нас с детьми выселят из квартиры. Мы, конечно, согласились на реструктуризацию и ипотечные каникулы. Но доходы нашей семьи не растут! Всё очень тяжело — с работой у нас плохо, а дети, вы же понимаете, это всегда расходы. Президент не раз говорил, что процентные ставки должны быть снижены для всех многодетных семей, без исключения. Правильно говорил — как можно делить семьи многодетные на какие-то категории? Мы решили обратиться в банк, в агентство ДОМ. РФ по поводу снижения процентной ставки с 12%до 6%».

Но Людмилу и её семью ждало разочарование. Банк в понижении процентной ставки отказал. Агентство ДОМ. РФ тоже отказало, объяснив, что для того, чтобы иметь право на понижение процентной ставки, семья Людмилы должна была купить квартиру у юридического лица, а не у физического, на вторичном рынке.

Людмила Лаптейкина «Интересно — вот какая связь между заявлениями государственных чиновников о том, что стране нужны многодетные семьи и тем, у кого куплено жильё?! О какой заботе о многодетных можно говорить, если за период пользования кредитом моя семья только одних процентов заплатила почти миллион рублей?! Этот миллион мы могли бы потратить на детей, к морю их свозить, например, купить им что-то. Но мы не можем, наши дети, наша семья живём крайне тяжело, всё, что мы зарабатываем, мы отдаём банку. В дальневосточной провинции нет никакого строительства, работы нет. Государство вынуждает людей переезжать в большие города, в центр страны, на запад, где есть работа и можно пользоваться всеми этими прекрасными программами для многодетных! А на Дальнем Востоке, в большинстве маленьких городов, несмотря на все заявления президента и правительства, нет условий для того, чтобы люди рожали много детей, чтобы они вообще рожали детей! Пустые обещания из телевизора — этого хоть отбавляй. На деле же многодетная семья на Дальнем Востоке, да и в большинстве небольших городов России — либо пожизненный раб банка, либо бездомные нищие бомжи. Вот такая альтернатива. И другой, получается, нет!»

Опрос, проведенный ИА REGNUM, показал страшные факты: Российская Федерация вымирает. За две недели опроса свое мнение о деторождении в России высказали 30 986 человек из разных регионов России. Подавляющее большинство участников опроса согласно с тем, что детей явно стало меньше. Таких более 48%. Максимальный пессимизм по части деторождения показывает российская провинция, особенно жители сельскохозяйственных районов — маленьких посёлков и городков. Подавляющее большинство респондентов назвали меры господдержки деторождения, о которых так много говорят чиновники, формальными, недостаточными, не имеющими ничего общего с истинным желанием государства действительно создать в стране условия, в которых люди захотят рожать детей.