Хабаровск, 11 ноября 2019, 04:54 — REGNUM Почему в России всё меньше многодетных семей? Почему семейные пары всё чаще не хотят рожать вообще? На этот вопрос у многодетной мамы из Советской Гавани Хабаровского края Людмилы Лаптейкиной есть ответ: молодые люди прекрасно видят, как живёт большинство многодетных семей. В России, по словам мамы троих детей, многодетная семья — либо пожизненный раб банка, либо нищая и бездомная.
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«Что ни день, в средствах массовой информации государственные чиновники без устали рассказывают о беспрецедентных мерах поддержки многодетным семьям. Особенно много говорят о жилищных программах, говорят, что жильё стало доступно многодетным. Но если разобраться в этом вопросе — где и кому оно стало доступным?! Хорошо, что ваша редакция подняла этот вопрос. Может быть хоть с вашей помощью удастся донести до президента правду. Ведь президент каждый год говорит, что приняты все возможные меры для того, чтобы многодетные семьи были обеспечены жильём. Только вот получается, что глава государства говорит одно, а чиновники, ответственные за исполнение его поручений, банки делают совсем другое», — убеждена Людмила Лаптейкина.
История семьи Людмилы, в которой растут трое детей, похожа на истории многих других таких же семей из дальневосточной провинции.
Семью Людмила и её муж создали не в юном возрасте, ей было 30, мужу 32 года. Встать в очередь на получение жилья по программе «Молодой семье — доступное и комфортное жильё» они не смогли. Тогда и знать никто не мог, что в 2019 году в программу внесут изменения, согласно которым не важно будет, сколько ждать молодой семье своё жильё, главное, встать в очередь до 35 лет. Но тогда с наступлением «критического возраста» в 35 лет молодая семья вылетала из программы. Вот и Людмила с мужем в очередь по этой программе не встали, прекрасно понимая, что при том количестве очередников, которое есть в Советской Гавани, при том, что в маленьком городке совсем не строится жильё, ничего им не светит.
У семьи в 2015 году был стабильных доход, и муж, и Людмила хорошо зарабатывали. Решили взять ипотечный кредит в Сбербанке.
Но Людмилу и её семью ждало разочарование. Банк в понижении процентной ставки отказал. Агентство ДОМ. РФ тоже отказало, объяснив, что для того, чтобы иметь право на понижение процентной ставки, семья Людмилы должна была купить квартиру у юридического лица, а не у физического, на вторичном рынке.
Опрос, проведенный ИА REGNUM, показал страшные факты: Российская Федерация вымирает. За две недели опроса свое мнение о деторождении в России высказали 30 986 человек из разных регионов России. Подавляющее большинство участников опроса согласно с тем, что детей явно стало меньше. Таких более 48%. Максимальный пессимизм по части деторождения показывает российская провинция, особенно жители сельскохозяйственных районов — маленьких посёлков и городков. Подавляющее большинство респондентов назвали меры господдержки деторождения, о которых так много говорят чиновники, формальными, недостаточными, не имеющими ничего общего с истинным желанием государства действительно создать в стране условия, в которых люди захотят рожать детей.