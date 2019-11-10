Москва, , 08:54 — REGNUM Агентство «Автостат» подготовило статистику покупок новых легковых автомобилей иностранных марок. Информация опубликована на сайте «Автостата».

Не стало неожиданностью то, что больше всего новых легковых автомобилей в период с января по сентябрь 2019 года покупают в Москве. Новых иномарок в столице было куплено 151 тыс. штук.

На втором месте — Московская область. Здесь в период с января по сентябрь было куплено 91,5 тыс. автомобилей.

На третьем месте — Санкт-Петербург, с 67,4 тыс. автомобилей.

Далее следуют: Краснодарский край (35,4 тыс. новых иномарок), Татария (34,7 тыс. автомобилей), Свердлвская область (26,5 тыс. автомобилей), Башкирия (26,3 тыс. иномарок), Ростовская область (21,2 тс. автомобилей), Самарская область (21 тыс. автомобилей) и Челябинская область (20,9 автомобилей).

Всего за первые девять месяцев 2019 года граждане России купили 871,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 4% меньшей, чем за аналогичный период 2018 года.