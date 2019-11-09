Мехико, , 20:29 — REGNUM Инвестиции в производство солнечной энергии в Мексике сократились из-за того, что правительство Андреса Лопеса Обрадора покровительствует производству углеводов, заявил председатель Мексиканской ассоциации по производству фотоэлектрической энергии Карлос Ортис. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«По сравнению с 2018 годом мы ждали прироста инвестиций на 60%, однако он снизился до 45%», — обозначил Ортис.

«Абсолютно ясно, что производству углеводов покровительствуют, и это настолько вопиюще, что на него через налоги тратятся наши деньги», — приводит агентство слова Ортиса.