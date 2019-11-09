Киев, , 09:40 — REGNUM На Украине в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Об этом свидетельствую данные данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные 8 ноября.

В частности, как сообщают в статистическом ведомстве, более всего подорожала гречневая крупа — на 27,2%. На 9,6−0,6% выросли цены на яйца, овощи, молоко и молочную продукцию, а также сало, масло и говядину.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что цены на сахар, мясо птицы, фрукты, рыбу и рыбные продукты, подсолнечное масло и свинину снизились на 2,3−0,3%.

В целом на 0,8% повысились цены на алкогольные напитки и табачные изделия. На табачные изделия — на 1,5%, а на алкоголь — на 0,1%.

В отчете Госстата также отметили изменения в стоимость тарифов на жилье, воду, электричество, газ и иные виды топлива, в сторону снижения (на 0,4%). В ведомстве это объяснили снижением цен на газ на 4,3%. Но вместе с тем, в ведомстве отметили и рост цен на водоснабжение на 1,9%, канализацию — на 1,6%, оплату аренды жилья — на 0,9%.

Также в Госстате отметили снижение цены на транспорт на 0,7% за счет снижения цен на проезд в железнодорожном транспорте и автомобили.

В ведомстве вместе с тем отметили, что на 4,2% подорожала мобильная связь.

Инфляция на потребительском рынке Украины составила в октябре 2019 года (в сравнении с предыдущим месяцем) 0,7%, а в сравнении с началом года 4,2%, — говорится в отчете Госстата.

Отметим, ранее на Украине эксперты неоднократно предупреждали о подорожании продуктов питания. В частности, отмечалось, что к зиме должны подорожать овощи так называемого борщевого набора, а также отмечалось и о подорожании на Украине гречки. Напомним также, ранее министр экономики Украины Тимофей Милованов спрогнозировал уровень инфляции на Украине в ближайшие три года на уровне 5−6% в год.

Украинцам обещают инфляцию в 5−6% следующие 3 года