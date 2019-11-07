Киев, , 14:10 — REGNUM Инфляция на Украине в ближайшие 3 года будет держаться на уровне 5−6% в год, сообщил 7 ноября украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он отметил, что правительство рассматривает два сценария — базовый и оптимистический.

«По базовому прогнозу Минэкономики инфляция на следующие 3 года: 5,5% — 2020 год; 5,3% — 2021 год; 5,1% — 2022 год… Согласно оптимистическому сценарию инфляция в 2020 году прогнозируется на уровне 5,8%, в 2021 и 2022 годах — на уровне 5,0%», — информирует чиновник.

Милованов сообщает, что разница между базовым и оптимистическим прогнозам заключается в уровне инвестиций в экономике.

«В оптимистичном сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий, нужно улучшение бизнес-климата, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию)», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке Украины заявили, что по прогнозам регулятора, инфляция снизится до 6,3% к концу этого года, в начале 2020 г. войдет в целевой диапазон (5% ± 1 п. п.) и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 г.

Согласно официальной информации, в сентябре 2019 г. (данных за октябрь еще нет) потребительская инфляция на Украине в годовом измерении замедлилась до 7,5% с 8,8% в августе.