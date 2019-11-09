Москва, , 01:46 — REGNUM Газпром во время инцидента на нефтепроводе «Дружба» поставлял незначительный объём нефти, говорится в материалах компании к новому выпуску евробондов.

В концерне напомнили, что апрельский инцидент на «Дружбе» связан с загрязнением нефти, поставляемой в европейские страны. Тогда в транзитной нефти обнаружили сильное загрязнение хлорорганикой.

«Объёмы нашей нефти, проходящей транзитом через пострадавшие магистральные трубопроводы, в то время не были значительными», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об ухудшении качества российской экспортной нефти сообщили в «Белнефтехима» в апреле 2019 года. По этой причине Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. В России в связи с инцидентом было начато расследование.

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