Москва, , 00:35 — REGNUM Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Уменьшение составило 0,6%, и, таким образом, сегодня в Сбербанке хранится 13,07 трлн рублей российских граждан.

«Средства сократились вследствие продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах на фоне нисходящей динамики рыночных ставок, замедления инфляции и дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России», — объяснили в банке.

С начала года рост средств физических лиц в банке составил лишь 0,2%, а доля Сбербанка на этом сегменте уменьшилась с 45,1 до 43,9%.

Ранее максимальная ставка Сбербанка по рублёвым вкладам была снижена до 4,65%.

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