Додома, , 20:48 — REGNUM Исполнительный директор компании «Твавеза» (с суахили twaweza — «вместе мы сможем») в Восточной Африке Эйдан Эйакузе заявил, что 16 неправительственных организаций принесли в экономику Танзании 102 млн долларов США. Об этом сообщает танзанийское новостное издание Mwananchi.

По его словам, из этих денежных средств 73,5 млн долларов США были использованы для выплаты льготным категориям граждан и работников сферы общественных услуг.

Как утверждается, 19,5 млн долларов США пошли на выплаты заработных плат работникам различных сфер, еще 8,2 млн долларов США пошло на оплату таможенных пошлин, НДС и других государственных налогов.