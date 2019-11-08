Ростов-на-Дону, , 17:40 — REGNUM Ростовские туристы смогут добраться в Крым без пересадок. Время в пути составит около 15 часов. Первые железнодорожные составы сделают остановку на станции «Ростов Главный» 24 декабря.

Железнодорожные пути в Ростове Neu-Zwei

Стоимость билетов на поезд №7/8 «Таврия», следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, для ростовчан составит от 1 тыс. 568 до 1 тыс. 923 рублей (плацкарт) и от 1 тыс. 725 до 2 тыс. 570 рублей (купе).

Билеты на поезд 27/28, следующего маршрутом Москва — Симферополь, будут стоить ростовчанам от 1 тыс. 601 до 2 тыс. 785 рублей (купе).

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