Москва, , 16:32 — REGNUM К снижению платы за вывоз мусора может привести постановление правительства РФ по совершенствованию тарифного законодательства в сфере обращения с отходами, сообщили 8 ноября в пресс-службе ФАС.

ФАС дала разъяснения по документу, который сама разработала. Речь идёт о постановлении правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 1386 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Основы ценообразования в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, утверждённые постановлением правительства РФ от 30 мая 2016 г. No484 «О ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — говорится в документе.

В ФАС отметили, что это постановление даст возможность «принимать сбалансированные решения по снижению тарифа».

«Его сокращение должно произойти за счёт того, что теперь расчётная предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из неё исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)», — сообщили в ФАС.

Комментируя постановление, замглавы ФАС Виталий Королёв заявил:

«Постановление правительства РФ позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нём меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время».

ФАС напомнило, что по её инициативе в ряде субъектов РФ уже были снижены тарифы в сфере ЖКХ, в частности — в Свердловской области.

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