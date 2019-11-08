Абуджа, , 15:32 — REGNUM Таможенные органы Нигерии запретили продажу бензина в пределах 20 км от границ страны. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов, данное решение было принято в целях предотвращения контрабанды нигерийского бензина для перепродажи в соседних странах.

Представитель таможни Нигерии Джозеф Атта сказал сотрудникам СМИ, что автозаправочные станции в приграничных городах используются «для отмывания миллионов литров нефтепродуктов».

Напомним, что недавно власти Нигерии закрыли свои сухопутные границы для торговли, по крайней мере, до 31 января 2020 года. В связи с чем соседние страны выразили свое недовольство, так как запрет на торговлю с Нигерией отрицательно влияет на их экономику.

Многие жители Нигерии также жалуются на рост цен и нехватку основных продуктов питания после закрытия границ.

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