Москва, , 13:42 — REGNUM Нет смысла для ФНБ копировать структуру резервов Банка России в целом: зачем России отдельный фонд, накапливающий средства по точно такой же схеме. У ФНБ всё-таки свои задачи — не только сохранение, но и по возможности преумножение накопленного, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, комментируя снижение доли долларовых запасов в Фонде национального благосостояния.

«А также ФНБ мог бы взять в каких-то пределах на себя и роль финансовой скрепы для наиболее важных объектов внутренней российской инфраструктуры — вкладываясь, допустим, в облигации РЖД: одновременно и доходно, и пойдёт на пользу развитию наших железных дорог.

Было бы разумно 7−10% от объёма ФНБ разместить и в «голубые фишки» российского рынка акций: Сбербанк, Газпром, нефтедобывающие компании, Яндекс — всё это наше национальное достояние, был бы и среднесрочный доход, и подпитка капитализации российского рынка ценных бумаг, что привлекло бы в эти бумаги и новый стабильный ручеёк денег от частных инвесторов.

Обязательно стоит вложиться и в акции наиболее известных, крупных компаний американского и европейского рынка: Apple, Google, Amazon и так далее, даже несмотря на нынешнюю дороговизну некоторых из этих бумаг. Именно так поступают швейцарские, норвежские фонды, имея с этого хороший доход — так как за каждой из таких компаний мощный технологический и рекламный ресурс, способный монетизироваться многие годы в хорошую прибыль: почему бы и российскому фонду благосостояния не иметь с этого долю?

Вложить в капитализацию транснациональных компаний хотя бы 3−5% средств ФНБ для начала в порядке эксперимента — разумный шаг. И хотя это по большей части долларовые вложения, но в них куда больше смысла, чем оставлять аналогичные суммы в долларовых облигациях американского казначейства: среднесрочно биржи будут расти скорее, чем долларовая доходность долга США или чем собственно сам доллар к корзине из других резервных валют.

Но за исключением подобных нестандартных пока для России решений, в остальном я голосую всеми руками «за» дедолларизацию наших валютных резервов: даже если бы и не было гипотетической угрозы заморозки активов со стороны США, от долларов и от американских казначеек в резервах всё равно надо и дальше уходить. Связывать в них деньги бессмысленно и больше элементарно не выгодно: лучше получать 3,3% купонного дохода, например, по долговым бумагам Китая в юанях, чем иметь процент вдвое меньше по аналогичным долларовым бумагам американского Минфина.

Небольшой процент средств можно было бы размещать и в государственные долговые бумаги других динамично растущих экономик Азии, с которыми у нашей страны хорошие связи: в Малайзию под 3.5% годовых, в Индию под 6.5% годовых, в Индонезию под 7% годовых — в национальных валютах перечисленных стран. Не надо зацикливаться только на треугольнике доллар-евро-юань.

Плюс, как валюта, доллар по многим оценкам, включая влиятельных экспертов МВФ и ряда крупных иностранных фондов, находится максимально близко к своим историческим пикам и в ближайшие 4−5 лет потеряет в стоимости не менее чем 10−15%.

Причём это не противоречит воле властей США, а напротив, они и сами хотят этого добиться для баланса в торговых расчётах. А значит, именно так всё и случится. Но тогда даже и нынешние отрицательные проценты по бумагам Германии или Франции по факту дадут положительную доходность: за счёт более высокого курса евро к доллару», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ планирует снижение доли долларовых запасов в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

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