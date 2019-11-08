Москва, , 14:53 — REGNUM С начала 2019 года в Москве на государственный кадастровый учет поставлено более 7,5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Всего за десять месяцев Кадастровой палатой по Москве совместно со столичным управлением Росреестра поставлено на учет более 250 многоквартирных домов, общая площадь которых превышает 7,5 миллионов квадратных метров. Это на 25% больше, чем в 2018 году.

Директор Кадастровой палаты столицы Елена Спиридонова сказала, что с начала года штаб проверил более девяти тысяч технических планов социально-значимых для Москвы объектов.

Ранее заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявлял, что в 2019 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию рекордный объем недвижимости.