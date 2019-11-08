Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В 2022 году в Ростове-на-Дону может появиться новый тракторный завод. «Ростсельмаш» планирует задействовать для этого пустующие площадки предприятия. Создание нового производства будет осуществляться в рамках перевода части мощностей предприятия со своей площадки в Канаде.

«Сейчас несколько миллиардов вкладываем в строительство тракторного завода. В 2022 году она [площадка] будет запущена. Мы думаем также о приобретении новых смежных участков», — цитирует ТАСС президента промышленного союза «Новое содружество» (учредитель «Ростсельмаша») Константина Бабкина.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2019 года завод «Ростсельмаш» ушёл в вынужденный отпуск. Приостановка производства произошла из-за отсутствия заказов. В настоящее время предприятие вошло в прежний график работы.

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