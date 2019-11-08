Симферополь, , 10:39 — REGNUM Жители Крыма и Севастополя могут приобретать билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург с 8 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным портала Российских железных дорог, из Симферополя в Москву первый поезд отправится в 18:20 мск 26 декабря. Билеты в купе стоят от 2966 рублей, в СВ — 9953 рублей.

Первый поезд из Севастополя в Санкт-Петербург отправится в 15:55 мск 25 декабря. Стоимость билетов в плацкартный вагон начинается от 3650 рублей, стоимость билета на поездку в купе — от 3907 рублей.

ИА REGNUM напоминает, железнодорожную часть Крымского моста начали строить в феврале 2016 года. Работы будут завершены, по словам президента России Владимира Путина, с опережением графика в конце 2019 года. Стоимость проекта составила почти 228 млрд рублей.

Для создания колеи длиной 19 км рабочими было уложено 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Сейчас на стройплощадке идёт установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления железнодорожным движением. Также с мостом введут в эксплуатацию таманский и керченский подходы — двухпутные дороги длиной 40 и 18 км соответственно, которые свяжут мост с сетью железных дорог на материке и полуострове.

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