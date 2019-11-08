Москва, , 10:31 — REGNUM Обязательный учет участков земли, на которых расположены многоквартирные дома, повысит размер размер компенсации в случае сноса дома, в том числе и в рамках реновации. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Депутат напомнил, что уже вносил такую поправку в ходе рассмотрения закона о реновации в Москве.

«Теперь мы вносим это предложение в виде отдельного федерального закона. Стоимость земельных участков должна учитываться и в ходе реновации, и при расселении аварийного жилья, и во всех подобных случаях», — отметил Миронов.

По его словам, в этот раз к законопроекту также присоединились депутаты фракции «Единая Россия» — самой многочисленной в Госдуме

«Уверен, что законопроект будет принят, и граждане смогут получать достойные компенсации не только за свои квартиры, но и за землю, которая также принадлежит им», — заявил Миронов.

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