Москва, , 10:20 — REGNUM Законопроект об образовании земельных участков под сносимыми домами исключит возможность использования различных уловок для занижения суммы денежного возмещения. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Речь идёт об инициативе, которую внесли в Госдуму депутаты фракций «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Законопроект направлен на образовании земельных участков под многоквартирными домами, что должно повысить размер выплат, которые получают собственники в случае сноса аварийного дома.

«При расчете компенсаций далеко не всегда учитывается стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Просто потому, что ответственные чиновники не потрудились вовремя разметить этот участок и поставить его на кадастровый учет», — отметил Миронов.

По его словам, если закон будет принят, то земельный участок нельзя будет изъять до тех пор, пока сведения о нем не будут занесены в Единый государственный реестр недвижимости. При этом авторы инициативы также прописали меры, которые исключат образование участка по контуру дома.

«Эта уловка часто используется для занижения суммы возмещения — земля обозначается по границе здания. Хотя, согласно правовой позиции Верховного суда РФ, земельный участок должен быть достаточным для размещения элементов озеленения и благоустройства, объектов для обслуживания и эксплуатации дома», — пояснил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») накануне анонсировала намерение депутатов внесли соответствующий законопроект. По ее словам, жители аварийных домов получают небольшой размер компенсации, так как она не учитывает стоимость земли, которая гораздо выше цены сносимого жилья.

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