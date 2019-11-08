Москва, , 10:00 — REGNUM Не отважившись на тестирование отметки $63 за баррель, Brent откатилась, хотя и закрылась на положительной территории, в районе $62,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«На этой неделе котировки расположились в сужающемся диапазоне, где в роли поддержки выступает 100-дневная скользящая средняя, которая слегка опустилась и сейчас проходит в области $61,40. На утренних торгах 8 сентября цены умеренно снижаются, тестируя уровень $62.

«В последние дни картина на рынке нефти выглядит неоднозначно. С одной стороны, Brent получает поддержку со стороны всеобщего оптимизма в отношении заключения промежуточной сделки между США и Китаем.

Несмотря на разговоры о переносе переговоров на декабрь, инвесторы не оставляют надежду на прогресс в сторону полноценного соглашения, хотя и отдают себе отчет в том, что процесс достижения договоренностей может затянуться.

С другой стороны, трейдеры не могут не обращать внимание на продолжающийся рост запасов сырой нефти в США, где добыча остается на рекордных максимумах.

Также проявлению активности покупателей препятствуют слабые экономические показатели из крупных стран. К примеру, 7 ноября Германия опубликовала показатели объемов промышленного производства, которые снова сократились, причем прилично.

На недельных графиках Brent торгуется в минимальном плюсе и может завершить эту пятидневку на отрицательной территории, если в ближайшее время не зацепится за отметку $62.

Идея фиксации прибыли на текущих уровнях не выглядит привлекательной, но ввиду отсутствия явных бычьих драйверов и учитывая фактор приближения выходных, не исключено, что цены продолжат локальное отступление», — полагает эксперт.

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