Москва, , 09:03 — REGNUM Производители молока в России пожаловались на целый ряд проблем в отрасли. Так, одним из важных вопросов является использование навоза, которое предприниматели просят вывести из-под действия законодательства об отходах. Свои просьбы и предложения Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) изложил в письме, направленном в правительство РФ, сообщает газета «Ведомости».

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В частности, производители просят отменить или скорректировать некоторые постановления правительства, федеральные законы, СанПиНы и ГОСТы. В обращении генерального директора Союзмолока Артёма Белова в адрес заместителя руководителя аппарата правительства Юрия Любимова отмечается, что, несмотря на данное Минприроды разъяснение о праве бизнеса использовать навоз в качестве удобрения без лицензии при соблюдении санитарно-гигиенических норм, надзорные органы всё равно часто штрафуют производителей из-за отсутствия разрешений.

«Ситуация парадоксальная. Для чего на навоз, полученный на предприятии и используемый как удобрение на этом же предприятии, нужна лицензия?» — приводит издание слова замгендиректора УК «Дамате» Андрея Григоращенко.

В Минприроды в свою очередь заявили, что выведение навоза из-под законодательства об отходах недопустимо, однако признали необходимость специальных правил и требований к его использованию в качестве вторичного ресурса.

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Добавим, что свои просьбы и предложения Союзмолоко сформулировал в рамках проекта «регуляторной гильотины», который предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года в России была введена электронная сертификация готовой животноводческой продукции, включающей сыр, масло и молочные консервы. Производители питьевого молока и кисломолочных продуктов будут вовлечены в этот процесс 1 ноября 2019 года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ранее заявили, что запуск заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции может вызвать рост цен на молочную продукцию. Так, уже в ноябре молоко может подорожать на 10%, прогнозируют эксперты.

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