Сеул, , 08:58 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics объявил о старте продаж своего новейшего устройства — смартфона со складным экраном. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Примечательно, что продажи Samsung Galaxy Fold начались в преддверии выхода на рынок его китайского конкурента — Huawei Mate X. С 8 ноября китайские пользователи могут заказать смартфон через интернет или приобрести в розничных магазинах за 2293 доллара; впрочем на данный момент доступна модель, поддерживающая лишь 4G. Китайский аналог будет продаваться по цене 2400 долларов и появится на полках магазинов уже 15 ноября.

В 2019 году Samsung потерял значительную долю китайского рынка, которая упала ниже 1%; в 2016 году этот показатель достигал 5%. С помощью вывода на рынок новых устройств Samsung надеется восстановить утраченные позиции, отметили в компании.