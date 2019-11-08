Южно-Сахалинск, , 07:00 — REGNUM В Сахалинской области подорожали продукты питания, а также некоторые услуги. Дешевле в регионе стало пользоваться потребительскими кредитами и ездить на отдых за границу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Сахалине подорожали бензин и дизтопливо

Помидоры на островах подорожали на 17, 5%, килограмм стоит около 177 рублей, огурцы подорожали на 65% — стоимость килограмма 133 рубля.

Из фруктов больше всех подорожали бананы — на 9,3%, более 115 рублей за килограмм, апельсины подорожали на 6% и стоят сейчас более 188 рублей за килограмм. А вот яблоки, лимоны, груши и виноград стали дешевле — снижение от 0,1% до 2,8%.

На островах подорожала народная крупа гречка — на 3,9%, а рис стал дороже на 1,3%.

Незначительно, не более, чем на 1,1% подорожали мясопродукты, преимущественно, говядина и субпродукты, а также куры.

Также незначительно подорожала рыба соленая, копченая — на 1,6%, в среднем килограмм стоит на Сахалине около 633 рублей. Неразделанная мороженая рыба подорожала на 1,1% и обходится в среднем чуть более 102 рублей за килограмм.

На 0,4% подорожал хлеб и хлебобулочные изделия, а также соки. На 0,5% подорожало сливочное масло.

Подорожала мужская и женская сезонная одежда, а также детская, в том числе школьная одежда — рост от 1,1% до 11,8%.

Подорожали услуги Почты России. В среднем, плата за посылку в пределах РФ выросла на 9,2%.

Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 1,3%, цены в сфере зарубежного туризма упали на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине подорожали бензин и дизельное топливо. Бензин, в среднем, подорожал на 20 — 25 копеек, соляра сразу на 1 рубль 65 копеек.