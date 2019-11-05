Южно-Сахалинск, 5 ноября 2019, 06:37 — REGNUM В Сахалинской области опять подорожали бензин и дизельное топливо. Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Бензин подорожал на 20 — 25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу на 1 рубль 65 копеек.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в седьмой раз с начала года подорожал бензин, а также солярка, цены на которую долго оставались стабильными.