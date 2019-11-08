Якутск, , 06:28 — REGNUM Продолжается сбор предложений от жителей России по освоению Арктики. Одна из предложенных идей касается Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Житель Якутии Тимур Хананов внёс предложение на платформу по сбору идей для Стратегии «Арктика 2035». Он предложил построить в республике, где много неосвоенных земель, комфортабельную база отдыха и труда, обеспечивающую все условия для проживания, работы и привлекающую внимание к заселению.

По замыслу автора, в созданном комплексе будут жилые дома, образовательные учреждения, установки по выработке тепла, ветряные мельницы, торговый гиперцентр, больница с высокими технологиями, разнообразная инфраструктура и развлечения.

«Цель и основная суть центра в том, чтобы закрепить и привлечь как можно больше людей, и начать «колонизировать» данную территорию, несмотря на климат. Во время построения и «колонизации» внимание инвесторов будет сосредоточено на данном объекте, поскольку инвестиции окупятся сполна», — считает Тимур Хананов.

Как сообщало ИА REGNUM, до 10 ноября любой желающий может подать предложение, которое войдёт в Стратегию развития Арктики.