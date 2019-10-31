Якутск, , 05:54 — REGNUM Продолжается сбор предложений для новой стратегии развития Арктики до 2035 года. Одна из предложенных идей — создать Госкорпорацию «Речной флот», передаёт корреспондент ИА REGNUM. По мнению автора Владимира Маркова, необходимо возрождать и развивать речной флот на Арктических реках России.

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"Речной флот несёт социальную роль. Особенно это относится к пассажирским перевозкам. Только государственное финансирование поможет остановить крах на многих пассажирских линиях в труднодоступных регионах», — аргументирует своё предложение автор.

По мнению Владимира Маркова, проект это даст новые рабочие места и значительно изменит транспортную доступность.

«Все российские экспедиционные круизные суда были построены в прошлом веке и даже с учётом переоборудования не удовлетворяют современным требованиям по безопасности, комфорту и экономичности. Имея небольшую пассажировместимость и устаревшее оборудование, они проигрывают существующему и строящемуся современному круизному флоту зарубежных компаний», — считает Марков.

В 1980 году по рекам ходили 400 речных судов, перевозили 100 млн человек и 500 млн тонн грузов. Сегодня перевозят 13 млн человек и менее 100 млн тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, новая стратегия развития Арктики должна быть представлена до 1 декабря 2019 года. Каждый житель России может помочь в развитии Арктики. На сайте arctic2035.ru уже 469 предложений.