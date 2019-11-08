Рига, , 00:16 — REGNUM По прогнозам Еврокомиссии рост экономики в Латвии, в 2019 году, составит 2,5% и будет самым низким во всей Прибалтике — пишет портал NRA.

В 2020 он может составить 2,6%, а в 2021 2,7%. Инфляция в текущем году равняется 3,1%. В 2020 и 2021 годах потребительские цены вырастут на 2,5% и 2,3% пункта соответственно

Для сравнения в Литве ВВП в этом году вырос на 3,8%, в Эстонии на 3,2%. Стагнация характерна для всей экономики ЕС, совокупный рост ВВП которого в этом году не превысит 1,4%, а прогнозы на 2020 и 2021 годы тоже не столь радужны. Речь идёт о росте ВВП в 1,1% и 1,2% пункта.

Интересно, что показатели инфляции тождественны росту ВВП в этом году 1,4%, и превысят этот рост, оставшись на таком же уровне, в году следующем. Тройка самых благополучных европейских стран с точки зрения роста ВВП выглядит следующим образом: Ирландия 5,6%, Мальта 5%, Венгрия 4,6%