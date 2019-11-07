Москва, 7 ноября 2019, 18:38 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов готовится опустить своих потенциальных оппонентов из регионов России в глазах стороннего наблюдателя. Такое предположение 7 ноября сделал экономист Михаил Хазин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM, слова Силуанова о том, что некоторые регионы РФ не спешат создавать условия для привлечения инвестиций.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», Антон Силуанов заявил, что в России есть регионы, куда инвесторы идут, так как там есть необходимые условия и доверие к региональным властям. Однако, по словам министра, есть и другие субъекты Федерации, которые «холодно почему-то относятся» к привлечению инвесторов.
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