Сеул, , 18:35 — REGNUM Южнокорейская оборонная корпорация Hanwha Aerospace получила контракт от британской фирмы Rolls-Royce на поставку запчастей для производства авиационных двигателей. Объём сделки составляет 1 млрд долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно условиям контракта, Hanwha Aerospace будет вести поставки на протяжении 25 лет, начиная со следующего года. Производство будет вестись на заводе компании во Вьетнаме, а затем запчасти будут доставляться по морю в Великобританию. Запчасти, которые будет производить Hanwha, — это ключевые узлы авиационных двигателей, которые будут устанавливаться на новые самолеты Boeing и Airbus.

В Hanwha также заявили о планах инвестировать 3,5 млрд долларов в расширение бизнеса по производству авиазапчастей. Кроме того, в октябре корпорация приобрела американского конкурента EDAC Technologies за 300 млн долларов.