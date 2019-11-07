Москва, , 17:55 — REGNUM При подготовке рейтинга Doing Business экспертам Всемирного банка пора, видимо, пересмотреть свою методику расчёта времени на подготовку и сдачу налоговой отчетности, включив в неё показатели развитости электронных сервисов взаимодействия, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Всемирный банк в 2019 году, как известно, поставил Россию в рейтинге Doing Business на 31 строчку, и это на четыре пункта выше, чем годом ранее. При этом один из ключевых показателей — «налогообложение» — за последний год остался на 53 строке, тогда как двумя годами ранее он был намного лучше — 45 место в рейтинге. Причиной тому стал рост НДС и введение под действие Налогового кодекса РФ трёх обязательных страховых взносов — на «социалку», медицину и пенсию.

Однако, по мнению президента ТПП РФ, при этом не учитывался фактор значительного улучшения в области налогового администрирования как такового, а он должен влиять на положение России в рейтинге Всемирного банка в лучшую сторону.

«Сейчас практически все компании в России общаются с налоговыми органами с помощью электронных сервисов, включая вопросы подготовки и сдачи налоговой отчётности. Фактически бухгалтеру нужно только заносить все операции в программу, а отчетность формируется уже автоматически по итогам отчётного периода. Это значительно упрощает жизнь и позволяет минимизировать ошибки», — отметил глава российской палаты.

«Полагаю, что при включении в методику расчета показателей развитости электронных сервисов взаимодействия по этому показателю Россия займет лидирующие позиции в рейтинге Doing Business», — убеждён Сергей Катырин.

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