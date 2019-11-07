Москва, , 17:22 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме считают интересной предложение первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова о реструктуризации долгов регионов. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Правительство планирует списывать долги регионов за счет доходов от инвестиций в проекты по развитию региона. Такие поправки правительство намерено внесли ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы, отметил Силуанов в ходе выступления на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее».

«Мы рады, что министр финансов предложил конкретное решение по одной из тех задач, которую обозначала фракция «Единая Россия» в ходе работы над проектом внесенного федерального бюджета на ближайшие три года», — заявил Неверов.

Он напомнил, что еще до рассмотрения проекта федерального бюджета 2020−2022 годов депутаты дважды встречались с Антоном Силуановым и просили его учесть замечания к проекту госбюджета. Всего таких направлений было четыре — в части повышения эффективности расходования бюджетных средств, чтобы регионы получали средства на реализацию нацпроектов уже в сентябре.

Кроме того, речь также шла о мерах по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, об участии государства в строительстве инфраструктуры, чтобы привлечь инвестиции в регион, а также о возможных послаблениях по выплате задолженности по кредитам регионов, если они вкладывают средства в инвестиционное развитие региона.

«Предложение, прозвучавшее от министра финансов, очень интересное и может послужить хорошей основой для развития регионов, создания новых предприятий и, как следствие — рабочих мест», — отметил Неверов

Читайте ранее в этом сюжете: Регионам спишут долги за успехи в инвестициях — Силуанов