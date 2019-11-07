Ашхабад, , 16:58 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе туркмено-итальянских переговоров на высшем уровне, проходящих в Риме, заявил о заинтересованности туркменских властей в энергетическом сотрудничестве со странами Евросоюза. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер обратил особое внимание на то, что официальный Ашхабад крайне заинтересован в расширении географии поставок природного газа за счет организации его транспортировки в Европейский союз.

При этом он подчеркнул, что Туркмения видит Италию одним из ключевых партнеров в Европе и рассчитывает на тесное партнерство.

Говоря о сотрудничестве в нефтяном секторе, Бердымухамедов отметил перспективы взаимодействия с крупными итальянскими компаниями, работающими в этой сфере, а также сообщил о том, что власти Туркмении ведут переговоры с компанией «Eni» по проектам в туркменском секторе Каспия.