Курск, , 15:17 — REGNUM Курская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по валовому сбору зерна. Как сообщила пресс-служба областной администрации, с полей региона собрали все зерновые культуры, продолжается только уборка кукурузы.

Кукурузы на зерно собрано 86%, или 1 млн 115 тысяч тонн. Средняя урожайность на кукурузных полях превысила 89 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность зарегистрирована в Черемисиновском районе: там с гектара собирают более 125 центнеров кукурузы. Более 100 центнеров с гектара собирают в Советском, Медвенском, Большесолдатском и Обоянском районах.

Специалисты прогнозируют, что с учётом кукурузы, уборка которой ещё продолжается, общий объём урожая зерновых в Курской области составит более пяти миллионов тонн.