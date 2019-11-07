Сантьяго, , 15:12 — REGNUM Депутаты нижней палаты чилийского парламента вынесли на голосование проект по сокращению рабочей недели в стране с 45 до 40 часов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Инициативу выдвинули депутаты от Коммунистической партии Чили Камила Вальехо и Кароль Карьола.

Председатель Палаты депутатов Иван Флорес заверил, что сокращение рабочего дня поддерживает большинство чилийцев, но «из-за нежелания правительства и правых партий одобрить проект предстоит долгий путь согласования его текста».