Москва, , 14:40 — REGNUM Проверкой производителей и переработчиков гречихи займется Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после получения обращения о подорожании этой крупы. Об этом сообщила 7 ноября начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

По её словам, ранее в ведомство не поступали жалобы на увеличение цен на гречку. Теперь же в ФАС обратился Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, что стало поводом для проверки.

По поводу роста цен пройдет селекторное совещание с руководителями территориальных управлений ФАС в тех регионах, где в основном производится гречневая крупа. Совещание намечено на следующую неделю, сказала Мирочиненко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Минсельхоз отметил небольшой рост оптовых цен на гречневую крупу в сентябре.

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