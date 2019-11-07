Москва, , 14:19 — REGNUM Переход России на цифровое телевещание завершен успешно, это был долгий и масштабный проект. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября на заседании правительства.

Он напомнил, что решение о цифровизации проводилось в четыре этапа, эта работа началась 12 лет назад. Первые этапы проекта проходили «довольно спокойно», и в 2018 году было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала.

«Это был самый большой цифровой проект в мире, поэтому мы так долго его и вели», — подчеркнул глава правительства.

Проект стал самым крупным по охвату аудитории и объему инфраструктуры, которую надо было построить, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, переход российских регионов на цифровое телевещание завершился в октябре 2019 года.