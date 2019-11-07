Москва, , 12:31 — REGNUM Субъекты РФ должны активнее пользоваться инвестиционными льготами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Воспользовались всего несколько субъектов Российской Федерации. Почему? Потому что есть боязнь сокращения доходной базы. Но этого бояться не надо. Потому что если инвестиции вкладываются, то это всё должно восполниться не только доходной базой, но и ростом экономики и, соответственно, ростом доходов населения», — заявил Силуанов.

«Здесь все инструменты есть. Нужно будет ими только пользоваться», — подчеркнул он.

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