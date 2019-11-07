Москва, , 12:00 — REGNUM У России остался всего один шанс сделать экономический рывок — поднять сельское хозяйство и уровень жизни на селе. Об этом 7 ноября заявил фермер, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко на втором Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мельниченко напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в пятёрку крупнейших экономик мира. Однако этого невозможно сделать без развития сельского хозяйства.

«Чтобы стать пятой экономикой мира, нам надо расти по 13% в год. А мы растем на 1−2%. Зачем тогда президент держит такое правительство, которое не может выполнять поставленные задачи?» — обратился к присутствующим фермер.

По его словам, последний шанс совершить «экономический рывок» для России заключается в развитии сельского хозяйства.

«Что означает — поднять Черноземье России? Это означает моментальный рост экономики», — отметил фермер.

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