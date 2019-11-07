Москва, , 11:12 — REGNUM Центробанк считает возможным снижение ключевой ставки, но не намерен делать это автоматически. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.

«И даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются. Но, конечно, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить (ключевую) ставку как можно ниже», — заявила Набиуллина.

25 октября Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых. Очередное заседание совета ЦБ планируется в декабре.

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