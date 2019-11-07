Южно-Сахалинск, , 11:37 — REGNUM Депутаты Сахалинской областной думы попытались в ходе заседания выяснить у представителей регионального правительства, во сколько обходится содержание представительства губернатора и правительства в Москве. Но чиновники отказались назвать сумму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я уже задавала этот вопрос, ответа не получила. Что за люди там работают? Какое количество? Чем они занимаются? Я даже не знаю, кто возглавляет это представительство. А по фамилиям, так там сплошные родственники, говорят, каких-то госслужащих. Это же конфликт интересов. Как бы нам эту тему поподробнее узнать?», — привело вопрос депутата от КПРФ Светланы Ивановой ИА Сахалин.Инфо.

Но и.о. директора департамента кадровой политики правительства региона Галина Камсюк отказалась озвучить требуемую информацию:

«Руководит представительством зампред правительства Виталий Гудин. Руководителей в представительстве всего 4 должности, остальные 17 — специалисты. Что же касается штатной расстановки и штатного расписания, то эта информация не относится к информации открытого доступа. Оснований у меня запрашивать её у представительства нет».

Депутат от КПРФ Наталья Ждакаева спросила у представителей областного правительства, во сколько обходится сахалинскому бюджету содержание московского представительства. Но ей тоже не ответили.

Депутаты также отметили, что о зампреде Виталии Гудине, работающем руководителем представительства губернатора и правительства области в Москве, они ничего никогда не слышали и не видели его.

Депутатов такой расклад не устроил. Они напомнили представителям правительства области, что представительство содержится за счёт бюджета Сахалинской области и жители региона имеют право знать, на что они тратят свои деньги.

Депутаты предложили изменить структуру — пусть в Москве будет не «представительство губернатора и правительства», а «представительство Сахалинской области», чтобы работать с ним могли и депутаты, и организации островного региона. Именно так было устроено представительство в Москве при губернаторе Игоре Фархутдинове, который погиб, но до сих пор пользуется огромным уважением земляков. Соответствующее письмо будет направлено губернатору Сахалина Валерию Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Сахалина создаёт новые министерства. В числе новых — странное министерство по эффективному управлению Сахалинской областью, а также министерство экологии при наличии минприроды и минлесхоза. Ранее Лимаренко заявлял о намерении добиться от облдумы отмены ограничения на численность чиновников в правительстве.