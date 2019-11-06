Южно-Сахалинск, , 07:49 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко учредил очередное региональное министерство, которое будет заниматься вопросами экологии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Это будет уже 19-е по счету министерство в правительстве Сахалинской области. При этом уже есть и действует региональное минприроды. Сахалинцы высказывают предположения, что, возможно, теперь минприроды сократят, ведь два фактически дублирующих друг друга ведомства не нужны. Но официальных сведений по этому поводу нет.

На инвестсовете, прошедшем на Сахалине, Лимаренко рассказал, что новое министерство будет заниматься угольной пылью, загазованностью воздуха и утилизацией нефтеотходов.

Сахалинцев, судя по комментариям в социальных сетях, начинает раздражать неуемная тяга нового губернатора к «размножению» чиновничьих структур.

«Сразу уже пусть создадут министерство по созданию новых министерств», — «советуют» местные жители.

«Для создания подразделения экологических инспекторов совсем не нужно создавать министерство! Деньги деть некуда?!» — возмущаются люди.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Валерия Лимаренко на Сахалине уже создано министерство «по эффективному управлению Сахалинской областью». Новое ведомство вызвало много вопросов у сахалинцев, которые так и не поняли, в чем его функции. Теперь, как следует из официальных сообщений, не менее миллиона рублей будет потрачено на мониторинг соцсетей.