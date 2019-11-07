Нью-Дели, , 09:38 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди вновь выступил с критикой политики индийского руководства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в области занятости. Об этом 7 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В своём аккаунте в Twitter Рахул Ганди подчеркнул, что уровень безработицы в Индии является «памятником некомпетентности правительства Моди», растущим от месяца к месяцу. По словам оппозиционера уровень безработицы в Индии вырос с 7,16% в сентябре 2019 года до 8,5% в октябре 2019 года.

Напомним, что в настоящее время в экономике Индии наблюдается значительный экономический спад, сопровождающийся падением объёмов производства и иностранных инвестиций.