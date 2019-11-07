Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 6 ноября завершились снижением на 1,85%. Цена после подъема до уровня $63.27 упала до отметки $61.57. Давление на цену оказали данные минэнерго США по изменению уровня запасов нефти и нефтепродуктов на складах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИА/Ц «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

За неделю до 1 ноября запасы сырой нефти увеличились на 7,929 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей, предыдущее значение +5,702 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 2,828 млн баррелей (прогноз был — 2.0 млн баррелей), запасы дистиллятов на 0,622 млн баррелей (прогноз был — 1,250 млн баррелей).

Покупатели не унывают, так как от ОПЕК+ ожидают сокращения добычи нефти и надеются, что США и Китай заключат долгожданное торговое соглашение.

Сегодня, 7 ноября, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,12%, до $61,67. Пока цена торгуется выше $61,20, покупателям ничего не угрожает. Сегодня ожидается умеренное снижение в район $61,30 с последующим восстановлением $62,15.

Читайте также: Нефть ориентируется на торговую сделку США-Китай