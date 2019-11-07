Тегеран, , 08:45 — REGNUM Иранское информационное агентство IRNA сообщило, что индийские инвесторы, посетившие выставку RINOTEX-2019 в Тебризе, заявили о готовности модернизировать железнодорожную магистраль Тебриз-Тегеран.

По словам вице-губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Джавада Рахмати, иранские власти готовы сотрудничать с любыми инвесторами, если они готовы взять на себя риск. Комментируя проект модернизации железной дороги, чиновник отметил, что в случае его успешной реализации, поезда смогут развивать скорость до 250 км/час, и поездка из Тебриза в Тегеран будет занимать не более трех часов.

Джавад Рахмати пообещал, что в ближайшее время будет проведена оценка стоимости проекта новой железной дороги. Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел Ирана всегда предварительно проверяет платежеспособность инвесторов, и индийские предприниматели уже получили разрешение.