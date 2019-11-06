Гавана, , 22:56 — REGNUM Во время поездки по провинции Вилья-Клара вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес призвал найти безотказные способы повышения экономических показателей страны, особенно сахарной промышленности и сельского хозяйства в целом. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Вальдес посетил сахарный завод Ifraín Alfonso, на котором к концу года планируется собрать урожай объёмом 2,9 тыс. тонн тростника.

Вице-президент подчеркнул, что при подготовке производственных планов необходимо проявлять бо́льшую точность и реализм.