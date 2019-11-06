Нижний Новгород, , 20:42 — REGNUM Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Пока нам приходится арендовать стадион для проведения различных мероприятий», — отметил нижегородский губернатор Глеб Никитин. Сейчас арена является объектом федеральной собственности.

Он добавил, что передача стадиона в региональную собственность позволит более эффективно планировать развитие площадки.

«На несколько лет, до 2024 года, практически полностью содержание стадиона будет субсидироваться из федерального бюджета. Параллельно запланированы меры по повышению собственных доходов. Сможем мы теперь создать и единый имущественный комплекс, включающий в себя стадион и временные сооружения», — заключил губернатор.

Также он напомнил о недавнем проведении международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» и выразил надежду, что такие мероприятия после получения высоких оценок регион будет проводить как можно чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года была принята концепция наследия чемпионата мира по футболу. Исходя из проведения 20 матчей в год прогнозная оценка эксплуатационных расходов стадиона указана в 2019 году в размере 315,7 млн рублей, в 2020 — 329,7 млн рублей, в 2021 — 343 млн рублей. В 2019 году расходы будут полностью финансироваться из федерального бюджета. Постепенно доля федеральных средств в структуре расходов будет снижаться.