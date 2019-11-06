Нижний Новгород, , 20:20 — REGNUM Росстат опубликовал данные о заработной плате медиков, имеющих высшее образование, и предоставляющих медицинские услуги. По данным статистики в среднем врачи в России зарабатывают 79 025 рублей ежемесячно, при этом медики аналогичного уровня в Приволжском федеральном округе получают в среднем 59 471 рубль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Традиционно самые высокие зарплаты медики получают в крупных регионах. Так, в Татарии средний месячный заработок врачей составил 65 168 рублей, в Башкирии — 64 605 рублей, также достаточно высокие заработки у медиков Пермского края — 63 459 рублей. Выше 61 тыс. рублей наблюдаются зарплаты у врачей Нижегородской и Оренбургской областей — 61 968 и 61 432 рубля соответственно.

Медики Удмуртии получают каждый месяц в среднем по 60 501 рублю, Самарской области — 59 902 рубля, Пензенской области — 57 322 рубля, Кировской области — 54 387 рублей, Чувашии — 54 039 рублей, Марий Эл — 52 192 рубля. Врачи Саратовской и Ульяновской областей зарабатывают по 50 515 и 50 327 рублей в месяц соответственно.

Самые низкие зарплаты, по данным Росстата, у врачей в Мордовии — 49 531 рубль в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье численность врачей по итогам 2018 года сократилась на 1 030 специалистов или почти на 1% по сравнению с 2017 годом. Средний показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения также снизился с 36,4 до 36 на 10 тыс. жителей округа.

Несмотря на то, что в Татарии трудится наибольшее число врачей в регионах ПФО, показатель обеспеченности медиками здесь самый низкий — 31,2 на 10 тыс. населения, абсолютный лидер — Мордовия, где показатель составил 46,1 на 10 тыс. населения.